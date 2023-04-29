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Gündem Yeni işi herkesi şaşırtmıştı! Hande Fırat'tan flaş açıklama geldi
Gündem

Yeni işi herkesi şaşırtmıştı! Hande Fırat'tan flaş açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-29 17:59:00 -
Yeni işi herkesi şaşırtmıştı! Hande Fırat'tan flaş açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı destekleme kapsamında verdiği hibeden gazeteci Hande Fırat'ın da yararlandığı ortaya çıkmıştı. Hande Fırat Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi gazeteci Hande Fırat’a küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ve yeni bina yapımı kapsamında 3.5 milyon lira hibe desteği verileceği haberi gündeme geldi. Hande Fırat sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Paylaşımında henüz hibe almadığını ancak vadettiği yatırımı yapınca hibe alacağını dile getiren Fırat, ’emeklilik projesi’ olarak ‘birçok yatırımcının yaptığı’ gibi tarım arazisi satın aldığını belirtti. Fırat, buna örnek olarak ABD’li milyarder girişimci Bill Gates’in bile tarım arazisi aldığını söyledi.

 
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