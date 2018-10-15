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Yeni Honda CR-V satışa sunuldu

Japon otomotiv devlerinden Honda’nın ‘Yeni Honda CR-V’ modeli Türkiye’de satışa sunuldu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:09
Yeni Honda CR-V satışa sunuldu

Yeni Honda CR-V’, 265 bin lira ile 307 bin lira fiyat aralığıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, dünya çapında 10 milyon adede yakın CR-V’nin yollarda olduğunu ve CR-V’nin bu rakamla bu segmentte dünya birinciliğini yakalayan model olduğunu söyledi.

Hibrid versiyonu 2019'un ikinci yarısında yollarda

Tsumura, “Honda, dünyanın en büyük motor üreticisi konumunda. Türkiye’de 21 yıldır üretim yapmaktayız ve şu an Türkiye fabrikası Avrupa’nın 2. üretim üssü olarak faaliyetlerini devam ettiriyor” ifadelerini kullandı. Tsumura, şunları kaydetti: “Honda’nın global stratejisi olarak, Avrupa’da 2025 yılına kadar tüm satılan otomobillerin 3’te 2’sinin elektrik ile alakalı türevli motorlardan oluşması 1. stratejimiz. Electric Vision stratejimiz kapsamında, bir kilometre taşı olarak gördüğümüz yeni CR-V modelimizin hibrid versiyonunu da 2019 yılının ikinci yarısında Türkiye yollarına çıkarmayı hedefliyoruz.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:09
  1. Yeni Honda CR-V
  2. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura
  3. CR-V
  4. Electric Vision

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