Yeni havaalanında teknoloji yarışı

İlk fazı 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı; akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor. Havalimanını güvenli kılan bu altyapı, yolcuların kesintisiz, hızlı hizmet almalarını sağlıyor.

1 milyon 400 bin metrekarelik terminal binası ile etrafında kullanılan teknolojiler ve işlevleri şu şekilde:

-Sanal Kule: Sanal kuleden 17 mega kamera sayesinde uçuş platformu ve pistlerin görüntüleri kör bir ekrana yansıtılıyor. Piste inen uçağa ait tüm bilgiler de bu ekrandan görülebiliyor.

-Yüz Tanıma ve Biyometrik Geçiş: Biyometrik geçişle yolcular bagajlarını mobil uygulamadan takip edilebiliyor. Ayrıca parmak izi ve fotoğraf eşleştirilebiliyor. Yüz tanıma sistemiyle de ikiz kardeşleri dahi ayırt etmek mümkün.

10 bin 500 kamera var

-Kamera: İstanbul Havalimanı’nda üç tip toplam 10 bin 500 kamera bulunuyor. Havalimanının pek çok yerine gizlenen 40 güvenlik kamerası emniyetin veri tabanında kayıtlı 5 bin kişiyi makine öğrenmesi sayesinde tanıyarak uyarı verebiliyor.

-Robot: Yardım ve güvenlik amaçlı iki tip robot kullanılıyor. Pepper gibi kolları olan, elleri olan bu robotlar yolcuları uçuş bilgileriyle ilgili sözlü olarak yönlendiriyor.

-Plaka Okuma: Plaka okuma teknolojisiyle sakıncalı araçlar havalimanı otoparkına girmeden belirleniyor. Teknolojinin başarı oranı yüzde 96.

Ortam ısısı ayarlanabiliyor

-Yapay Zekâ: Bu teknolojiden pistlerin ne zaman aşınacağını öğrenmek için yararlanılıyor. GPS’ten alınan fotoğraflarla pistin ne zaman bakıma ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Yapay zekâ ayrıca sunucu, depo gibi kritik odaların ısılarının ayarlanmasında kullanılıyor.

-Elektrikli Araçlar: Terminal içerisinde yolcular golf aracı hizmet eriyor. Bu hizmet Home to Gate mobil uygulamasıyla satın alınabiliyor. Diğer araç ise terminal dışında hizmet veren 12 kişilik minibüsten oluşuyor.

Araçların yazılımı İGA ile Galatasaray Üniversitesi tarafından; elektrik, motor ve direksiyon sistemleri ise ASELSAN tarafından geliştiriliyor.