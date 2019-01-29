0553 313 94 23

Yeni havaalanında teknoloji yarışı

1 milyon 400 bin metrekarelik terminal binasına sahip İstanbul Havalimanı, barındırdığı teknolojiyle yolcuların kesintisiz, hızlı hizmet almalarını sağlıyor.

29 Ocak 2019 Salı 12:04
Yeni havaalanında teknoloji yarışı

İlk fazı 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı; akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor. Havalimanını güvenli kılan bu altyapı, yolcuların kesintisiz, hızlı hizmet almalarını sağlıyor.

1 milyon 400 bin metrekarelik terminal binası ile etrafında kullanılan teknolojiler ve işlevleri şu şekilde:

-Sanal Kule: Sanal kuleden 17 mega kamera sayesinde uçuş platformu ve pistlerin görüntüleri kör bir ekrana yansıtılıyor. Piste inen uçağa ait tüm bilgiler de bu ekrandan görülebiliyor.

-Yüz Tanıma ve Biyometrik Geçiş: Biyometrik geçişle yolcular bagajlarını mobil uygulamadan takip edilebiliyor. Ayrıca parmak izi ve fotoğraf eşleştirilebiliyor. Yüz tanıma sistemiyle de ikiz kardeşleri dahi ayırt etmek mümkün.

10 bin 500 kamera var

-Kamera: İstanbul Havalimanı’nda üç tip toplam 10 bin 500 kamera bulunuyor. Havalimanının pek çok yerine gizlenen 40 güvenlik kamerası emniyetin veri tabanında kayıtlı 5 bin kişiyi makine öğrenmesi sayesinde tanıyarak uyarı verebiliyor.

-Robot: Yardım ve güvenlik amaçlı iki tip robot kullanılıyor. Pepper gibi kolları olan, elleri olan bu robotlar yolcuları uçuş bilgileriyle ilgili sözlü olarak yönlendiriyor.

-Plaka Okuma: Plaka okuma teknolojisiyle sakıncalı araçlar havalimanı otoparkına girmeden belirleniyor. Teknolojinin başarı oranı yüzde 96.

Ortam ısısı ayarlanabiliyor

-Yapay Zekâ: Bu teknolojiden pistlerin ne zaman aşınacağını öğrenmek için yararlanılıyor. GPS’ten alınan fotoğraflarla pistin ne zaman bakıma ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Yapay zekâ ayrıca sunucu, depo gibi kritik odaların ısılarının ayarlanmasında kullanılıyor.

-Elektrikli Araçlar: Terminal içerisinde yolcular golf aracı hizmet eriyor. Bu hizmet Home to Gate mobil uygulamasıyla satın alınabiliyor. Diğer araç ise terminal dışında hizmet veren 12 kişilik minibüsten oluşuyor.

Araçların yazılımı İGA ile Galatasaray Üniversitesi tarafından; elektrik, motor ve direksiyon sistemleri ise ASELSAN tarafından geliştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:04
  1. İstanbul Havalimanı
  2. terminal binası
  3. parmak izi
  4. İGA
  5. Galatasaray Üniversitesi
  6. ASELSAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a gitmek istiyorum'
    1. Yıldız oyuncu resti çekti! 'Beşiktaş'a..
    2. Erdoğan: DEAŞ örgütü Batı’nın piyonudur
    3. UNICEF Başkanı'ndan Myanmar'a Annan..
    4. Suudi Arabistan'da Mariah Carey..
    5. Aranan FETÖ firarisi kovalamaca sonucu..
    6. İHH, 2018’de Suriye’ye 2 bin 200..
    7. "BM Özel Raportörü Callamard'ın..
    8. Nijerya ve Fas iş birliğiyle 15 ülkeye..
    9. Nezarethanede kadınların..
    10. Milli tekvandocunun hedefi dünya..
    11. Başkentte FETÖ operasyonları
    12. Altı bakanlık "uyuşturucuyla..
    13. Beştepe'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    14. İYİ Parti Türkeş'in idamını isteyen..
    15. Başakşehir'de su saati hırsızlığı
    16. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    17. İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde..
    18. "İYİ Parti'nin dışında hiçbir partiyle..
    19. Dünyada ilk kez Türkiye'de Bor..
    20. Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı