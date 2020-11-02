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Aktüel Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle fabrika ve imalathane kurulması yasaklanıyor
Aktüel

Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle fabrika ve imalathane kurulması yasaklanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:08:53 -
Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle fabrika ve imalathane kurulması yasaklanıyor

ANKARA (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de fabrika ve imalathanelerin yol açtığı hava kirliliği nedeniyle sanayi sitelerinde bu türden tesislerin kurulması yasaklanıyor.

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Delhi Ulusal Başkent Toprakları Başbakanı Arvind Kejriwal, Yeni Delhi'de yalnızca hizmet sektöründe ve yüksek teknoloji alanında üretim yapan işletmelerin tesis kurmasına izin vereceklerini açıkladı.

Eyalet Başbakanı Kejriwal, kirliliğe yol açan mevcut sanayi tesislerinden ise ya üretimlerini başka bir bölgeye taşımaları ya da tesislerini Ar-Ge ve tasarım ofislerine dönüştürmelerinin talep edileceğini belirtti.

Yeni Delhi ekonomisinin ağırlıkla hizmet sektörüne dayandığını hatırlatan Kejriwal, hizmet sektörü ve yüksek teknoloji alanında çalışan işletmelere sanayi sitelerinde düşük kiralı yerler sağlayarak teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Dünya Hava Kalitesi Endeksine göre Yeni Delhi, dünyada en fazla hava kirliliğinin olduğu şehirler arasında birinci sırada yer alıyor.

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