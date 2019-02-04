Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, 2018’de ciddi badirelerin atlatıldığını belirterek, “Artık atılımcı, yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı. Ülkemizin üretimi kaldıraç olarak kullanan, daha çok katma değer üreten, bunu yaparken de verimliliği odağına alan bir anlayışla geleceğe bakması gerekiyor” dedi. Yabancı yatırımlarının arttırılması için önemli adımlar atılması gerektiğini kaydeden Göçmen, “Kendi sermayemizle yüzde 3-4 büyüyebiliyoruz. Ne var ki refah seviyemizin yükselmesi için yüzde 5’ten fazla büyümeliyiz. Bunun için de dışarıdan sermaye çekmeliyiz. Büyüme oranını yukarı taşımak hepimizin boynunu borcu” diye konuştu.