Bayramın 2. günü yollar ne durumda? İşte yurt genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 28 Mayıs 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

Öte yandan KGM, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz ve ücretli geçiş duyurusu yaptı.

Açıklamada, “26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan (Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece) başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.” denildi.

Yurt genelindeki yol durumu ise şöyle:

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Aydın-Milas yolunun 19-20.km.leri arasında (Novada Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-36.km.leri arasında (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek Ayr.-Çaycuma-Bartın yolunun 20-22.km.leri arasındaki Ecekler Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bartın istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tirebolu-Doğankent yolunun 18.km.sinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Siverek yolunun 10-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ardahan-Susuz yolunun 0-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.