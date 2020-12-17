"Yeni Bir Rönesans'ın Temeli Olarak Özbekistan'ın Kültür Mirası" 4. Uluslararası Kongresi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da, "Yeni Bir Rönesansın Temeli Olarak Özbekistan'ın Kültür Mirası" başlıklı 4. Uluslararası Kongre düzenlendi.

Başkent Taşkent'te, Özbekistan'ın Kültürel Mirasını İnceleme, Koruma ve Teşvik Dünya Topluluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, 40 ülkeden 300'ün üzerinde bilim insanı, devlet yetkilisi, uluslararası ve kamu kuruluşlarının temsilcileri ile uzmanlar katıldı.

Katılımcılar, Orta Asya'da Semerkant, Buhara, Hiva ve Türkistan şehirlerinde 1. ve 2. Rönesans'ın kök saldığı koşulları ele aldı.

Kongrede, El-Harezmi, Biruni, İbn-i Sina, Fergani, Zemahşeri, İmam Buhari, İmam Termezi, Ahmet Yesevi, Maturidi, Nasafi, Ali Şir Nevai, Mevlana Celalleddin Rumi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve Kemaleddin Bihzad gibi dönemlerinin önde gelen düşünür ve alimlerinin bilimsel, felsefi başarılarına değinildi, bu mirasın Türk ve İslam dünyasında gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Avrupa ve Amerikalı bilim insanları kongrede yaptıkları sunumlarda, Türk dünyasının tarihi şahsiyetlerine ait anıt eserlerin aslına sadık kopyalarını yapmak ve korumak için modern tekniklere olan ihtiyacı gündeme getirdi.

- "Türk Konseyi, Özbekistan'la kapsamlı iş birliğine hazır"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, kongrenin açılış törenindeki konuşmasında, Türk Konseyinin, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi bağlı kuruluşlarının da aracılığıyla Özbekistan'ın ilgili kurumlarıyla "kapsamlı iş birliğine hazır olduğunu" söyledi.

Özbekistan'ın "yeni yüzünü" yansıtan kalıcı reformlara işaret eden Kocaman, Taşkent yönetiminin bu konudaki adımlarının toplumun yaşam standartlarını kalıcı olarak iyileştireceğini, yenilikçi kalkınma, hukukun üstünlüğü ve sosyal adaleti sağlayacağını, Orta Asya ülkeleri ve Türk Devletleri arasındaki iş birliğinin niteliğini artıracağından emin olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, Türk Konseyi çatısı altında kültür, turizm, eğitim ve gençlik konularında yürütülen güncel faaliyetler ve çalışmaların yanı sıra Türk dünyasının zengin kültürel mirasının, değerlerinin korunması ve tanıtılmasına yönelik projeler de anlatıldı.