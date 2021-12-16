  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak son durum
Ekonomi

Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? 7 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren asgari ücret konusunda adım adım sona gelindi. Vatandaşlar resmi açıklamanın yapılacağı saate odaklandı. Peki, asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret net brüt ne kadar? Asgari ücretsiz AGİ’siz ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 14:16:00 -
Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak son durum

Asgari Ücret tespit Komisyonu merakla beklenen son toplantısı için bir araya geldi. Milyonların gözü kulağı ise yapılacak olan açıklamada. Peki, asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak son durum

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde önemli üç toplantı gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Kurul bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız” ifadelerini kullandı.

Komisyon toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlenen yeni zam oranını saat 15.00'te açıklayacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay