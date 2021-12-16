Asgari Ücret tespit Komisyonu merakla beklenen son toplantısı için bir araya geldi. Milyonların gözü kulağı ise yapılacak olan açıklamada. Peki, asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak son durum

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde önemli üç toplantı gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Kurul bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız” ifadelerini kullandı.

Komisyon toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlenen yeni zam oranını saat 15.00'te açıklayacağı belirtildi.