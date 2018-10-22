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Yeni alınan kıyafetleri neden yıkamalıyız?

Yeni alınan kıyafetler yıkanmalı mı? Yeni alınan kıyafetleri yıkamamak ne gibi sorunlara neden olabilir?

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:33
Yeni alınan kıyafetleri neden yıkamalıyız?

New York'taki Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü profesörü ve kontakt dermatit uzmanı Donald Belsito, alınan giysilerin kullanılmadan önce yıkanması gerektiğini belirtiyor. Donald Belsito, bu konu hakkında şunları söyledi:

"Yeni giyim ürünlerindeki alerjenler söz konusu olduğunda iki büyük suçlu vardır: Boya ve formaldehit reçine.

Çoğu sentetik kumaş azo-anilin boyalarla renklendirilir ve bu maddeye alerjisi olan insanlarda zehirli sarmaşık benzeri ciddi cilt reaksiyonlarına sebep olur. Diğerleri için daha az tehlikeli olsa da cildin hafif iltihaplanmasına, kurumasına, kaşınmasına ya da lekelere neden olabilir.

Boyanın akmasını sağlayacak yıkanma işlemi yapılmadığında, kullanıcılar genellikle kırmızı, kaşıntılı, pullu döküntülerden muzdarip olur; özellikle de bel, boyun, uyluk bölgesi ve koltukaltı gibi daha çok terleyen bölgelerde."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:33
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  4. temizlik

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