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Yemen'de sözde özerklik ilan eden GGK'nin lideri Rus yetkiliyle görüştü

2020-04-29 13:15:48 -
Yemen'de sözde özerklik ilan eden GGK'nin lideri Rus yetkiliyle görüştü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan eden Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile telefonda görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Zubeydi'nin Bogdanov'a bölgedeki askeri, siyasi ve insani gelişmelerin yanı sıra Yemen'in güneyinde özerklik ilan etme nedenlerini anlattığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Zubeydi'nin şiddetli yağış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi tehditlere karşı da önlemler aldıklarını söylediği kaydedildi.

GGK, Yemen hükümeti ve ülkenin güneyindeki birçok vilayetin karşı çıklamasına rağmen sözde özerklik ilanı sonrası birtakım görüşmeler yapmayı sürdürüyor.

- Güney Geçiş Konseyi'nin sözde "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

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