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Aktüel

Yemen'de Kovid-19'dan ilk can kaybı

Ülkede 2 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 6'ya çıktığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:44:27 -
Yemen'de Kovid-19'dan ilk can kaybı

ADEN (AA) - Yemen'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ilk ölüm vakaları kaydedildi.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 6'ya yükseldiği, bir kişinin de tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Komite dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden'de 5 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez 10 Nisan'da Hadramevt ilinde bir kişide virüs tespit edildiğini bildirmiş, ancak daha sonra uygulanan tedavi sonrası hastanın iyileştiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.


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