Yemen'de kan akmaya devam ediyor

Yemen'in Saba haber ajansına açıklamalarda bulunan Enformasyon Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, Marib kentindeki Ravda semtinde bir akaryakıt istasyonuna Husilerin düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İryani, Husilerin kasıtlı olarak sivil yerleşim yerlerini hedef alan bu saldırısının terör suçu olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin Husi Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Ali el-Husi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini açıkladı.

Kendilerine bağlı Savunma Bakanlığından konuyu sorduklarını belirten Yüksek Siyasi Konsey üyesi, yetkililerin saldırının askeri bir noktaya yapıldığını ilettiğini bu konuda ellerinde delil olduğunu aktardı.

Ali el-Husi paylaşımında, konuyla ilgili bağımsız komisyonlar tarafından inceleme yapılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, tüm ülkede çocuk ve sivillerin öldürüldüğü saldırıların Amerika ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri tarafından düzenlendiğine işaret etti.

Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıya ilişkin Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, Husilerin Marib kentindeki Ravda semtindeki bir akaryakıt istasyonuna balistik füzeyle düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.