  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HDP'ye kapatma davasına AK Parti'den ilk açıklama
Şehit polisin kaza anı kameraya anbean yansıdı
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
Dünya Yemen'de kan akmaya devam ediyor
Dünya

Yemen'de kan akmaya devam ediyor

İç savaş ile yıkıma uğrayan Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir akaryakıt istasyonuna düzenledikleri saldırıda ölenlerin sayısı ikisi çocuk 21'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 03:00:00 -
Yemen'de kan akmaya devam ediyor

Yemen'in Saba haber ajansına açıklamalarda bulunan Enformasyon Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, Marib kentindeki Ravda semtinde bir akaryakıt istasyonuna Husilerin düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İryani, Husilerin kasıtlı olarak sivil yerleşim yerlerini hedef alan bu saldırısının terör suçu olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin Husi Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Ali el-Husi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini açıkladı.

Kendilerine bağlı Savunma Bakanlığından konuyu sorduklarını belirten Yüksek Siyasi Konsey üyesi, yetkililerin saldırının askeri bir noktaya yapıldığını ilettiğini bu konuda ellerinde delil olduğunu aktardı.

Ali el-Husi paylaşımında, konuyla ilgili bağımsız komisyonlar tarafından inceleme yapılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, tüm ülkede çocuk ve sivillerin öldürüldüğü saldırıların Amerika ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri tarafından düzenlendiğine işaret etti.

Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıya ilişkin Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, Husilerin Marib kentindeki Ravda semtindeki bir akaryakıt istasyonuna balistik füzeyle düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu husiii ve sudiiii......

Tıpkı suriye ve ıraktaki gibi yemende de husi-şia ve vehbi-suudiler bir birlerini bırakıp Sunni Müslümanları hep hedef aldılar..yemen halkını mahvettii..Yani katledilen hep meshebi ayarsızlar tarafından gariban müslümanlar..
  • Yanıtla

432

doğru ama bunları irana yaptıran kim iran türk domuz mollaları rejimi ve irandaki 50 milyon lanet yok olası şia nusayri alevi türkler ama bu gerçekte ya haberiniz yok gibi davranıyorsuz yada ülkede hiçbir cesaretli türk medyası yazarı yokki bu gerçekleri ifşa deşifre etsin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay