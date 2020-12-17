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Aktüel Yemen'de Husilerin attığı balistik füze, Suudi Arabistan sınırı yakınlarına düştü
Aktüel

Yemen'de Husilerin attığı balistik füze, Suudi Arabistan sınırı yakınlarına düştü

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:20:15 -
Yemen'de Husilerin attığı balistik füze, Suudi Arabistan sınırı yakınlarına düştü

SADA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husi milisler tarafından başkent Sana'dan atılan balistik füzenin, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Sada iline düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "İran tarafından desteklenen terörist Husi milisler, sabah saatlerinde Sana'dan bir balistik füze attı." dedi.

Maliki, füzenin Yemen'in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki Sada iline düştüğünü kaydetti.

Koalisyon sözcüsü, füzenin fırlatılmasından 158 kilometre sonra , Suudi Arabistan sınırına yakın olan, Yemen'in Saada bölgesine düştüğünü aktardı.

Füze saldırısına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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