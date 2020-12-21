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Aktüel Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu
Aktüel

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:10:15 -
Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu

MARİB (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin doğusundaki Marib ilinde Suudi Arabistan'a ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan kısa açıklamada, Suudi Hava Kuvvetlerine ait Çin yapımı CH-4 model bir İHA düşürdüklerini ifade etti.

Seri, söz konusu İHA'nın, Marib'e bağlı Medgal ilçesinde bir füzeyle hedef alındığını belirtti.

Suudi Arabistan makamlarından ve koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ıbalistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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