Yemen Gazeteciler Sendikası: 2020'de basına yönelik 112 ihlal tespit edildi

ADEN (AA) - Yemen Gazeteciler Sendikası, 2020 yılında hükümet, Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve diğer gruplar tarafından işlenen 112 basın özgürlüğü ihlali tespit edildiğini duyurdu.

Sendikanın yayımladığı yıllık raporda, söz konusu ihlallerin gazeteciler, fotoğrafçılar ve medya merkezlerine yönelik işlendiği kaydedildi.

Raporda, hükümetin 50, Husilerin 33, kimliği belirlenemeyen kişilerin 13, GGK'nın 12, bir basın kuruluşunun 3 ve hükümet yanlısı bir grubun da 1 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Ülkede hâlâ 13 gazetecinin "kaçırılmış" durumda olduğu aktarılan raporda, bu kişilerden 11'inin 5 yıl önce Husilerce, birinin de 2015'te terör örgütü El Kaide tarafından kaçırıldığı, bir gazetecinin ise hükümetin elinde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

