  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: "Hükümet, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda istekli"
Aktüel

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: "Hükümet, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda istekli"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:37:32 -
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: "Hükümet, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda istekli"

RİYAD (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, hükümetin Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda istekli olduğunu söyledi.

Yemen resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Güney Kore ve Fransa'nın Yemen büyükelçileri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cumhurbaşkanı Hadi'ye güven mektubu sundu.

Hadi, Güney Kore Büyükelçisi Taeyeol Kwak ve Fransa Büyükelçisi Jean-Marie Safa'dan güven mektubunu teslim aldığı kabulde, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında sağlanan "yeni hükümet" uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Hadi, "Yemen hükümeti, Riyad Anlaşması'nın uygulanması, sahadaki tatbikini sağlayacak mekanizmanın hızlandırılması ve yeni hükümetin kurulması konusunda istekli." dedi.

"Modern federal bir sivil devlet inşası hedefine ulaşmak ve Yemen ile bölgeyi hedef alan İran projesini durdurmak için çabaların birleştirilmesi" çağrısında bulunan Hadi, şunları kaydetti:

"Riyad Anlaşması, akan kanın durdurulmasını, isyancı ve darbeciler karşısında güçlerin ve çabaların birleştirilmesini hedefliyor, hükümetin nüfuzunu güçlendiriyor, halkın hayatını olumlu yönde etkileyecek şekilde ekonominin düzeltilmesine ilişkin hükümetin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini amaçlıyor."

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı GGK, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden gün içinde yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nın bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

GGK Sözcüsü Nizar Heysem de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kabinenin kuzey ve güney arasında eşit şekilde paylaştırılacağı yeni bir hükümet konusunda nihai anlaşmaya varıldığını kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Yunanistan’da beklenen oldu! Zor kararı sonunda verdiler
Dünya

Yunanistan’da beklenen oldu! Zor kararı sonunda verdiler

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan, antik ve modern çağa ait eserlerin başka ülkelerdeki müzelere kiralanması konusunu Yu..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay