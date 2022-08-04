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Kadın - Aile Yemeklik biber buzluğa nasıl atılır? Derin dondurucuda pratik biber saklama yöntemleri
Kadın - Aile

Yemeklik biber buzluğa nasıl atılır? Derin dondurucuda pratik biber saklama yöntemleri

Patlıcanlar, domatesler kurutulur, buzluklarımızda bamyalar, taze fasulye için yer açılır. Biberlerden de enfes turşular kurulur, soslar yapılır, salçalar güneşe serilir. Bunun yanında taze bir şekilde de saklanır. Sarı, kırmızı, yeşil... Dilediğiniz renkten biberleri alın. Kış için onlara buzlukta yer açın. Yemeklik biber buzluğa nasıl atılır? İşte kolay tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:33:00 - 2022-08-04 21:37:56
Yemeklik biber buzluğa nasıl atılır? Derin dondurucuda pratik biber saklama yöntemleri

Derin Dondurucuda Pratik Biber Saklama Tarifi İçin Malzemeler

2 kg sivri kıl biber
Buzdolabı kilit poşeti

Derin Dondurucuda Pratik Biber Saklama Tarifi Nasıl Yapılır?

Yazın biberlerin fiyatı kışa göre daha uygun, kışın hem biberler iyi olmuyor hem de fiyatı neredeyse 3 katına çıkıyor. Biberleri yıkadıktan sonra doğrayıp kilit poşetlere koyup dondurabilirsiniz. Yemeklerinizde kullanırken kilit poşeti açıp kullanacağınız kadarını alıp tekrar ağzını kapatabilirsiniz. Donduğu için birbirine yapısmıştır. Ben bıçakla küçük darbelerle ayırıyorum. Siz isterseniz tek kullanımlık buz dolabı poşetlerine az az koyabilirsiniz. Ben doğraması kolay olduğu için ince sivri kıl biber kullandım. Bu biberler hem tatlı oluyor biz de bebek olduğu için tatlı olanı tercih ediyorum. Hem de çekirdeğini ayırmak gerekmiyor. 

Yemeklik Biber Buzlukta saklama yöntemleri

Poşetin havasını aldıktan sonra poşeti katlayıp, tekrar bir poşet içerisine yerleştirin. Biberler 2 poşet içinde olursa, bulunduğu dondurucuda diğer donan sebzelerin kokusunu almaz. Hazırladığınız bu yöntem ile yemeklik biberleri buzlukta üst üste yerleştirip, uzunca bir süre saklayabilirsiniz.

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