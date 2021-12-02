Yemek sodası formülü

Kurabiye, pasta, ekmek gibi hamur işleri tariflerinde yaygın olarak kullanılır. Yemek sodası adıyla da bilinir. Limon suyu, yoğurt, sirke, portakal suyu, krema asidik gıdalara örnek verilebilir.

Yemek sodası nasıl elde edilir?

1 limonun suyunu sıkın ve bardağa boşaltın üzerine 1 kaşık karbonat ekleyip bir cimdik tuzda ekleyip karıştırın zaten iyice köpürmeye başlayacak. Üzerine de su ekleyip maden suyumuz hazır bire bir hazır maden suyu olmasa da tadı maden suyunu andırır yemek sonrası şişkinliğe birebir