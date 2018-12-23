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Yelken: BAYK Güz Trofesi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 30 teknede yaklaşık 250 sporcunun katıldığı organizasyon, ödül töreni ile sona erdi

23 Aralık 2018 Pazar 22:53
Yelken: BAYK Güz Trofesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyona, 30 tekneyle yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Organizasyonda, genel sıralamada IRC-1 sınıfında "Nomad Turx" isimli teknenin ekibi birinci oldu. IRC-2'de "Heni", destek sınıfında "Deniz Cadıları Nora" ve katamaran sınıfında ise "Wahring Darling" isimli teknelerin ekibi ilk sırada yer aldı.

Bodrum açıklarındaki yapılan son etap yarışlarının ardından, ilçe merkezindeki marinada ödül töreni düzenlendi.

Dereceye girenlere kupaları BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen tarafından verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 22:53
  1. BAYK Güz Trofesi
  2. Bodrum
  3. Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü
  4. Muğla
  5. Ödül Töreni
  6. tekne
  7. yarış
  8. Yelken

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