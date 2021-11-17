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Kültür - Sanat YEE’nin ‘Türkçe Yeterlilik Sınavı’ 15 Ocak'ta yapılacak
Kültür - Sanat

YEE’nin ‘Türkçe Yeterlilik Sınavı’ 15 Ocak'ta yapılacak

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Türkçeyi yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliliklerini belgelendirmek için düzenlenen Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın (TYS) 2022'deki ilki 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:18:00 -
YEE’nin ‘Türkçe Yeterlilik Sınavı’ 15 Ocak'ta yapılacak

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebileceği sınavın başvuru tarihleri 22 Kasım-17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Üç oturumda gerçekleştirilecek sınavların birinci ve ikinci oturumu (okuma, dinleme ve yazma) grup olarak yapılacak. Üçüncü oturumda ise konuşma becerileri her aday için ayrı ayrı değerlendirilecek. Sınavda başarılı olanlar puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde "Türkçe Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanacak.

Büyük avantaj sağlıyor

"Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni" (CEFR) kapsamında geliştirilen sınav, yabancı öğrencilerin Türkiye'ye ilgisini artırmakla, öğrencilerin iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından büyük önem arz ediyor.

TYS, 2013'ten bu yana uluslararası ölçekte yılda 3 kez eşzamanlı olarak uygulanıyor. Türkçe Yeterlilik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

TYS ve başvurularla ile ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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