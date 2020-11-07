YEE'nin dijital ortamdaki kurslarıyla, Kovid-19 döneminde yüz binlerce kişi Türkçe öğrenmeye başladı

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE), tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, dijital ortamda sürdürdüğü kurslarla yüz binlerce öğrenci Türkçe öğrenmeye başladı.

YEE'den edinilen bilgiye göre, enstitünün, Kovid-19 sebebiyle dijital ortamda devam ettiği Türkçe kurslarına salgın döneminde talep arttı ve yüz binlerce kişi Türkçe öğrenmeye başladı.



Yüz yüze Türkçe kurslarının yapılamadığı Kovid-19 döneminde YEE, merkezlerinde ve kültür merkezlerinin bulunmadığı ülkelerde Türkçe öğrenmek isteyenlerin taleplerine karşılık verebilmek amacıyla çevrim içi Türkçe kurslarını hayata geçirdi.

Salgın döneminin başlarında teknolojiyi kanalıyla yapılan ilk Türkçe öğretimi faaliyeti, enstitünün YouTube kanalı aracılığıyla, uzman okutmanlar tarafından hazırlanan Türkçe öğretim videoları oldu.

Türkçe bilen ve tekrar yapmak isteyen kişilere hitap eden 111 video, şimdiye kadar 500 binden fazla izleyiciye ulaştı.

Türkçe öğretimi alanında, Kovid-19 döneminde atılan ikinci bir adım ise enstitünün moderatörlüğünde her hafta Mısır, Kazakistan, Ukrayna, İtalya, Malezya, Fransa, Gürcistan, Avusturya ve Avusturalya gibi enstitünün öğrencilerin katıldığı ve belli bir tema çerçevesinde yapılan uluslararası konuşma kulüpleri oldu.

Bu konuşma kulüpleriyle farklı ülkelerden öğrenciler tanışma, kendi kültürlerini tanıtma ve salgın döneminde ülkelerinde yaşananlarla ilgili sohbet etme fırsatı buldu.

Dünyanın her noktasından, Türkçe öğrenmek isteyen herkesin bir tıkla dil öğrenmesine imkan sağlayan Türkçe Öğretim Portalı'na talep salgın döneminde daha da arttı.

- Türkçe sevgisi salgın tanımıyor



Geçen yılın aynı dönemin verileriyle kıyaslandığında, "learnturkish.com" sitesinin ziyaretçi sayısı yüzde 80 artarak rekor seviyeye ulaştı. Portala, 58 bin 319 yeni kullanıcı kayıt olarak Türkçe öğrenmeye başladı. Türkçe Öğretim Portalı ve enstitünün yurt dışında bulunan 60 merkezi aracılığıyla alınan kayıtlar neticesinde dünyada yüz binlerce kişi Türkçe öğrenmeye başladı.

Geçen 6 aylık süreçte, Türkçe kurslarına 20 binin üzerinde başvuru alındı. Bakü YEE öncülüğünde, Türk dünyasında, Doha YEE öncülüğünde Arap coğrafyasında, Madrid YEE öncülüğünde İspanyolca konuşulan Latin Amerika bölgesinde, Kuala Lumpur YEE öncülüğünde Uzak Doğu'da, Paris YEE öncülüğünde Frankofon bölgeler başta olmak üzere tüm dünyada 124 ülkede Türkçe kursları başlatıldı.

Kovid-19 krizini fırsata çeviren YEE, yüz yüze eğitimin fiziki sınırlarını yok edip, çevrim içi derslerle sınırları aşarak tüm dünyaya ulaşmayı başardı.

Sadece Mısır'daki Türkçe kurslarına katılan öğrenci sayısı dijital ortama taşınması sayesinde 10 katına yükseldi. Dijital ortamdaki Türkçe kurslarına görülen rağbet sebebiyle enstitü, Ankara'da kurduğu dijital stüdyolarla Türkçe öğrenmek isteyen herkese hizmet vermeye devam edecek.







