Yediğiniz tavuklar tavuk değil

28 Şubat’ın malûm televizyoncusu Uğur Dündar, bir zamanlar tavukçuların reklamını üstlenmiş, ekranlarda, gazete sayfalarında “gün yüzü görmeyen tavukların” tüketilmesi için elinden geleni ardına koymamış, bir hayli de etkili olmuştu.



Ne gün güneşe doğuyor ne böyle ana şefkati görerek büyüyorlar.



Raf ömrü uzatılmış gıda maddelerinin saçtığı kanser tehdidi yetmiyormuş gibi, şimdi de öteden beri kuşkulanılan ve fakat Türkiye’de birinin çıkıp da söylemediği acı gerçek, konunun uzmanı bir bilim adamı tarafından ilan edildi:

“Et yapması için ilaç verilen, tarladaki patates gibi hiç kıpırdamadan yetiştirilen tavuklar meme kanseri yapıyor!”



Hayatını adeta hileli gıda skandallarıyla mücadeleye adayan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Dizdar, tavuk etlerine ilişkin de ciddi uyarılarda bulundu. Gazetelere demeçler veren, televizyonlara çıkarak konuşan Dr. Dizdar, bazı tavuk firmalarının kâr amacıyla insan sağlığını tehdit ettiğini söylüyor. Yumurtadan çıkar çıkmaz civcivlere kemiklerinin gelişmesi ve sadece et yapması için antibiyotik verildiğini anlatan Dr. Dizdar, aynen şöyle diyor: “Et yapması için ilaç verilen tavuklar, tarladaki patates gibi hiç kıpırdamadan yetiştiriliyor. Bıraksanız bile yerlerinden kıpırdayamıyorlar. Elinize aldığınızda ise kemikleri kırılıyor. Bu tavuklar kemiklerinin gelişmemesi için güneşe çıkartılmıyor. Sadece ilaç veriyorlar. 1.7 kilo yemle 1 kilo tavuk elde ediyorlar.”

Dr. Dizdar, tarım ilaçlarının da amacı dışında kullanıldığını belirtiyor, “Bu inanılmaz bir vicdansızlık” diyor ve ekliyor: “Sonra görüyoruz ki, her gün gencecik bir kadın meme kanserine yakalanıyor. Tavuktan aldıkları hormonlar var. Bu işin hormon kısmını tam bilmiyoruz ama 8 ayda bir danayı büyütebiliyorsa, bu ilaçlı tavukların sağlığa verdiği zararı kestirmek zor değil. Sadece kadınlarda meme kanserine değil, kız çocuklarının da erken adet görmeye başlamasına, erkek çocuklarında ise meme büyümesine yol açıyor.