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Kültür - Sanat Yedi İklim yeni sayısında Sezai Karakoç'u kapak yaptı
Kültür - Sanat

Yedi İklim yeni sayısında Sezai Karakoç'u kapak yaptı

Yedi İklim dergisi yeni sayısında Sezai Karakoç’u kapak konusu yaptı. O kadar büyük, yoğun bir hazine bıraktı ki geriye binlerce parlak zihin bunun üzerinde kafa yoracak. Öngörülebilir bir durum.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 11:16:00 -
Yedi İklim yeni sayısında Sezai Karakoç'u kapak yaptı

LEVENT SONAT

Sezai Karakoç’u tanımlayacak en iyi sıfatlardan birisinin bütünlük olduğu söylenebilir. Eksiksizlik anlamında değil; daha çok çoklu bakış. İnsanlığın en iyi becerdiği, başarılı olduğu alanlardan birisi ayrıntılarda uzmanlaşmak. Öyle bir başarı ki insanlık için üretttiği yararlılıklarla birlikte aynı oranda yıkım tohumlarını da içinde barındırmakta. Bunun en çok farkında olanlar da uzmanlıkta en ileri gitmiş toplumlar. Bir yandan uzmanlıkta derinleşirken bir yandan da bütünden bu kadar kopmuş olmanın getireceği felâketleri önleminin yollarını arıyorlar.

Şiir, edebiyat, sanat, düşünce, siyaset. Bütün bu alanlarda zihni sınırları yoklayıp durdu. Ama onun zihnini kesintisiz olarak işgal eden, son anına kadar meşgul eden problem, Müslümanların birliği meselesi oldu. Kutlu kitabın kutlu buyruğu. Her nefis ölümü tadacaktır. Sezai Karakoç öldü; öyle inanıyoruz ki, bir gül şerbeti gibi geldi ona ölüm. Sezai Karakoç öldü; eseri ve düşüncesi yaşayacak. Rabbimizin rahmeti onun üzerine olsun.

İletişim: 0535 866 65 58

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