Yazın saçlara daha çok zarar veren 10 etken: Kötü beslenme...! Merak edenler bakın cevaplar burada!

Saçlar, güzelliğimizin ve kişisel stilimizin önemli bir parçası olarak kendimize özgü bir ifade aracıdır ve yaz aylarında da özellikle dikkat etmemiz gereken bir konudur. Yazın tadını çıkarırken saçlarımızın etkilendiğini farketmesek de saç sorunlarıyla en çok yazın karşılaşıyoruz. Yazın saçlarımızı korumak için bilinçli alışkanlıklar edinmek ve zararlı etkenlerdenkaçınmak önemlidir. Ancak, çevresel etkiler, günlük yaşam alışkanlıkları ve yanlış bakım yöntemleri zamanla saçlarımızın sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı ve güçlü saçlar için nelere dikkat etmemiz gerektiğini görmek, her birimizin saçlarımıza nasıl daha iyi bakabileceğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır. Yazın saçlara zarar veren bazı yaygın etkenler şunlardır:

1.Uzun Süreli Güneş Işığı:

Uzun süre güneşe maruz kalmak saçların pigment dengesini bozar ve renk değişikliklerine neden olabilir ve yine saçın doğal yağ dengesini de bozarak kuru ve yıpranmış, mat bir görünüme yol açabilir. Saçınızı güneşin zararlı etkilerinden korumak için UV filtreleri içeren saç kremleri veya spreyleri gibi güneş koruyucu ürünler kullanın. Saçlarınızın nem dengesini korumak için düzenli olarak saç kremleri ve yağlarını kullanın. Güneşe çıkarken bir şapka veya başlık takarak saçınızın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyebilirsiniz.



2.Deniz Suyu ve Klorlu Su:

Deniz suyu ve havuzlardaki klorlu su, saçları kurutma eğilimindedir, saçların nemini alabilir ve kırılganlaşmalarına neden olabilir. Deniz suyu, tuz içeriği nedeniyle, saçların doğal yağ dengesini bozabilir ve nemini çekebilir, bu da saçların kuru ve mat görünmesine neden olabilir. Klorlu su, saçları kurutabilir ve saç tellerinin yapısını bozabilir. Bu da saçların kırılgan, mat ve cansız görünmesine yol açabilir.Yüzme öncesi saçlarınıza suya dayanıklı bir saç kremi veya saç yağı uygulayarak, suyun zarar vermesini bir ölçüde engelleyebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

3. Sıcak Aletler:

Fön makinesi, saç maşası, saç düzleştirici gibi sıcak aletler düzenli kullanıldığında saçları kurutabilir, kırılganlaştırabilir ve saç uçlarında yıpranmaya neden olabilir. Eğer sık fön çekiyorsanız saçı ısıya karşı koruyan bazı ürünler yardımınıza koşacaktır. Yine saç maşalarının ısı ayarı orta derecede tutulmalıdır.Ayrıca saçınızı soğuk hava ile de kurutabilirsiniz. Böylece nem buharlaşma olmadan saçta kalacağı için saç daha sağlıklı olacaktır.



4.Saçları Sürekli Sıkı Toplamak:

Saçları sıkı bir şekilde toplamak, örgü yapmak, atkuyruğu gibi sıkı saç modelleri kafa derisine sürekli bir gerilim yaratır. Saçın sürekli çekilmesi saç köklerine ve saç tellerine zamanla hasar verir.

5.Kötü Beslenme:

Dengesiz beslenme, yetersiz vitamin ve mineral alımı saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Saçlar, vücudun diğer bölgeleri gibi sağlıklı olması için doğru besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Saçlar, protein, demir, çinko, vitamin A, C, D, E, B vitamini (özellikle biotin) ve esansiyel yağ asitleri gibi besin maddelerine özellikle ihtiyaç duyarlar.

6.Stres:

Yoğun stres, saç dökülmesine ve saç sağlığının bozulmasına neden olabilir. Stres, saç foliküllerinin büyüme döngüsünü etkileyerek daha fazla saçın dökülmesine yol açabilir.Bazı insanlar yoğun stres altındayken saçları üzerinde daha belirgin etkiler yaşarken, diğerleri için etkiler daha az belirgin olabilir. Ancak, genel olarak stresin saç sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır. Stresi azaltmak ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, saç sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

7.Saçı Fazla Yıkamak Ve Aşırı Şampuan Kullanımı:

Sık sık saç yıkamak, saçtaki doğal yağların sürekli olarak arındırılmasına neden olabilir. Bu, saçın kurumasına ve kırılgan hale gelmesine yol açabilir. Aynı zamanda aşırı şampuan kullanmak saçları kurutabilir ve doğal yağ dengesini bozabilir.

8.Saçları Fırçalamak:

Saçları sık ve hızlı bir şekilde fırçalamak, özellikle ıslakken saç kırılmasına yol açabilir. Çünkü saçlar ıslakken daha kırılgandır. Saçlarınızı ıslakken fırçalamak yerine, havlu ile hafifçe kurulayın ve doğal olarak kurumasına izin verin. Saçınız karışmaya meyilli ise saçlarınızı fırçalamaya saç uçlarından değil, saç diplerinden başlayarak nazikçe ilerleyin.

9.Kimyasal İşlemler:

Saçları boyama, perma, düzleştirme gibi kimyasal işlemler saçların yapısını değiştirerek zarar verebilir.Kimyasal işlem gören saçlar,saçın yapısını değiştirerek saç telinin içerisindeki protein ve nem dengesini bozabilir. Bu durum, saçın kırılarak ve yıpranarak zayıflamasına neden olabilir.

10.Hava Kirliliği:

Hava kirliliği, atmosfere salınan zararlı partiküller, gazlar ve kimyasal maddelerin yoğunluğunun artmasıyla ortaya çıkar. Bu kirlilik, havada süspansiyon halindeki kirleticilerin saçınıza ve saç derinize yapışmasına neden olur ve kirli hava saçlarda birikerek saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.Dr.Mert Gençoğlu, '' Saçlarınızın sağlıklı kalması için, saçlarınıza uygun bakım yapmak, düzenli olarak kesim yaptırmak ve zararlı etkenlerden korumak önemlidir. Ayrıca, dengeli beslenme, stresten uzak durma ve saç bakım ürünlerini seçerken doğal içerikli olanları tercih etmek de saçlarınızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır.Deniz suyu ve klorlu su, saçlarımız için bazı olumsuz etkilere sahip olabilir. Neyse ki basit önlemler ve düzenli saç bakımı uygulamalarıyla bu etkileri en aza indirgemek mümkündür. Saçlarınızı nemli tutmak, koruyucu ürünler kullanmak ve dengeli bir beslenmeyle, yaz mevsiminde bile sağlıklı ve güzel saçlara sahip olabilirsiniz. Unutmayın, güzel ve sağlıklı saçlar, kendinizi iyi hissetmenize ve güveninizi arttırmanıza yardımcı olur.'' dedi.