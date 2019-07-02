Yaz tatilinin adresi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi yaz tatilinin başlamasıyla çocukların buluşma noktası oldu. Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’ni bugüne kadar 14 bin 331 çocuk ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Müzesi, Lego Odası’ndan Keloğlan Evi’ne, Mars’a Yolculuk Odası’ndan Kütüphanesi’ne kadar pek çok etkinlik alanıyla çocukları eğlenceli bir ortamda eğitimle buluşturuyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte aileler de çocuklarını merkeze götürüp onlarla keyifli vakit geçirebiliyor. Antalyalı çocukları adeta masallar diyarında yolculuğa çıkaran Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’ni bugüne kadar 14 bin 331 çocuk ziyaret etti. Büyük ilgi gören merkezin 11 bin 105 üyesi bulunuyor.

Çocuklara masalsı bir dünya yaşatan kütüphane hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Merkezde küçük yaştaki çocuklar lego odası, masal odası ve Keloğlan Evinde oyun oynarken, daha büyük yaştaki çocuklar ise bilim ve eğlencenin bir arada sunulduğu Mars’a yolculuk Odası’nda eğlenirken keşfe çıkıyor. Ayrıca merkezde yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphane ve bilgisayar odası bulunuyor. Merkez aynı zamanda çocukları kitap okumaya da teşvik ediyor. Bir kitap okuyan çocuk, istediği oyuncağı alarak 1 hafta süreyle evine götürebiliyor. 1 hafta sonra tekrar değiştirerek, hem kitap okuyup hem de istediği oyuncakla oynama fırsatı buluyor.

2-12 yaş arası çocukların faydalanabildiği Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hafta içi ve cumartesi günleri hizmet veriyor. Oyuncak kütüphanesine gelmek isteyen çocuklar için 502 09 67 numaralı telefondan randevu alınması gerekiyor.