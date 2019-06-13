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Yaz Spor Okullarında hedef 100 bin

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ’2019 Yaz Spor Okulları” kayıtları başladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:36
Yaz Spor Okullarında hedef 100 bin

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ’2019 Yaz Spor Okulları” kayıtları başladı.



19 ilçede 35 branşta eğitim


Yaz Spor Okullarında, çocuklar Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Aikido, Atıcılık, Artistik Cimnastik, Atletizm, Badminton, Boks, Ritmik jimnastik, Bisiklet, Bocce, Eskrim, Golf, Güreş, Hokey, Halter, Judo, Kano, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Tekvando, Tenis, Triatlon, Wushu, Yelken olmak üzere 35 branşta öğrenciler ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.Branşlar için,kayıtlar Antalya Spor Salonunda yapılıyor.19 ilçede gerçekleşecek yaz spor okullarında alanında uzman antrenör de öğrencilere eğitim verecek. 5-18 yaş arasındaki çocukların katılacağı Yaz Spor Okulları açılış töreni 29 Haziran gerçekleştirilecek.



Yaz okullarındagençliğe yatırım yapıyoruz


Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç.Dr.Burhanettin Hacıcaferoğlu,Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen, Ücretsiz İl Spor Merkezleri “Yaz Spor Okullarında” spor Bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhunu aşılamak amacında “Yaz Spor Okullarını” açıyoruz dedi.



Engelleri sporla aşıyoruz


Engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelli İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarında Teakwando,Masa tenisi Cimnastik Tekerlekli Sandalye Tenis,Halter,Boccia. branşlarında engelli bireyler spor yapacak.



Hedef 100 bin


Antalya Gençlikve Spor İl Müdürü Doç.Dr.Burhanettin Hacıcaferoğlu, “İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları sporun tabanını oluşturuyor. 5-18 yaş grubundaki çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirip, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için 35 branşta ücretsiz olarak kurslarımızı açıyoruz. Kurslar antrenörlerimiz tarafından uygulamalı ve teorik veriliyor. Geçen yıl, 81 il arasında nüfus oranına göre il spor merkezlerine başvuru sayısı 66 bin 620 oldu, öğrenci sayısıyla Türkiye genelinde önemli bir konumdayız, amacımız bu sayıyı 100 bine çıkarmak ve daha çok çocuğa ulaşıp spor” yaptırmaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:36
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