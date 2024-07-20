Yaz mevsiminde sağlıklı olduğuna inanıyorduk! Karpuz ve peynir meğerse...

Artan aşırı sıcaklıklar, yaz mevsiminde beslene alışkanlıklarını da etkiliyor. Yaz mevsiminde sağlıklı beslenme için uyarılarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sağlıklı olduğuna inanılan birçok besinin zararlarının olabileceğini ifade etti. Porsiyon büyüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sarıkaya, birlikte tüketilen karpuz ve peynirin yüksek protein ve şeker sebebiyle vücuda zarar verebileceğine dikkat çekti. Yaz mevsiminde tok tutan besinlerin tercih edilmesini öneren Sarıkaya, meyve tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Karpuz-peynir ikilisine oldukça dikkat edilmesi gerekir”

Karpuz-peynir ikilisinin, fazla tüketildiğinde sebep olabileceği sağlık sorunlarını aktaran Dr. Sarıkaya, “Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz ve peynir ikilisine oldukça dikkat edilmesi gerekir. Uzun süreli tokluk sağlamayan karpuzun yanında iyi bir protein kaynağı olan peynir tüketmeniz kan şekerini dengeleyerek doygunluk, dolayısıyla porsiyon kontrolü sağladığı için aynı zamanda da faydalıdır. Karpuz, şeker oranı yüksek olduğundan insülin salgısını artırıp göbek çevresi yağlanmasına sebep olur. Peynirin fazla tüketilmesi de vücuda gereğinden fazla yağ ve tuz alınması yani kilo anlamına gelebilir. Bu nedenle karpuz-peynir ikilisinde porsiyon miktarı göz önünde tutulmalı. Bunlar dikkate alınmadığında ise çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşılabiliyor” dedi.

“Yaz meyvelerine dikkat”

Meyve tüketimi ile ilgili tavsiyelerde bulanan, Sarıkaya, “Yaz meyveleri, iyi birer vitamin, mineral ve enerji kaynağıdır. Büyüme ve gelişmeye yardım eder, hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlar. Meyveler yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynamaktadır. Özellikle yaz mevsiminde kilo vermek için doğru bilinen yanlışlardan birisi de tüm gün yemek yemek yerine meyve yiyerek daha az kalori almaya çalışmaktır. Oysa ki gün boyu tüketilen meyve de günlük almamız gereken kaloriyi karşılamaya yetebilir. Tek başına basit karbonhidrat alımı vücutta hızlıca harcanmaktansa depolanmayı tercih ederek özellikle adipoz doku üretimine sebep olur. Yani bel çevresi başta olmak üzere yağlanma artabilir. Yani kilo verme isteği hüsrana dönüşerek kişi kilo veriyor gibi tartı ibresinin düştüğünü görse de yağlanması değişmez. Meyvenin çok çabuk acıktırdığı da unutulmamalı. Meyveler içeriğindeki karbonhidratın türü basit olması sebebi ile daha bilinçli tüketilmelidir” diye konuştu.

“Yoğurtlu yiyecekler olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin”

Yoğurt tüketiminin önemine değinen Dr. Sarıkaya, “Yoğurt tek başına bile bir ana öğün olabilir. Hafif, soğuk, ferah, tok tutan, kan şekerini düzenleyen bir kimyaya sahiptir. Yoğurt ya da yoğurtlu yiyecekler olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin. Mümkünse önce 1 kase yoğurt tükettikten sonra ana yemeğe geçin” diye konuştu.