Yaz aylarında daha çok tercih ediliyor! Bu saç modelleri kelleştiriyor

Kellik ve saç dökülmesi nedeniyle son yıllarda hem erkeklerin hem de kadınların sorun yaşadığı ifade ediliyor. Özellikle yanlış saç toplama stillerinin kadınlarda birçok soruna neden olabileceğini belirten uzmanlar, uyarılarda bulundu. Sıcak yaz günlerinde rahatlık sağlaması açısından kadınların atkuyruğu, sıkı topuzlar gibi modelleri tercih etmesinin yanı sıra saçlarının arasını lastiklerle gerdirmesinin uzun süreli kullanımda saç çizgisinin kalıcı olarak geri çekilmesinden kelliğe kadar birçok olumsuz etkisi olduğu aktarıldı. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Kızılkan, saç yıkama sıklığı, bakımı ve sağlığının korunması gibi konularda bilgi verirken vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

“Saç yıkama sıklığı kişinin saç derisinin tipine göre değişir”

Saçların ne sıklıkta yıkanması gerektiği konusuyla ilgili konuşan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut, “Saç yıkama sıklığı kişinin saç derisinin tipine göre değişir. Eğer yağlı bir saç derisine sahipse o zaman her gün yıkanabilir. Tabi günlük yıkama durumunda da saçımızı koruyan yağ dokusunun azalmasını da istemiyoruz. Uçları özellikle köpürterek, şampuanla yoğun bir şekilde temas ettirerek yıkamayı önermiyor, uçlarını saç kremiyle korumalarını öneriyoruz. Saçın uçlarının yıpranması, yağının, saçta koruyucu yapının azalmasına bağlı olarak çatallanmaya, kurumaya yol açabilir. Kuru saçlı bir deri ya da normal saçlı bir deri varsa o zaman 2-3 günde bir saçlar yıkanabilir. Saçlı deriyi değerlendirdikten sonra en geç 3 günde bir yıkanmasını öneriyoruz. Yıpratıcı işlemler; her gün fön çekilmesi, maşaların kullanılması, ısıl işlemlere maruz kalan saçlarda yıpranmayı daha çok görüyoruz. Kimyasal maddelere sahip ürünlerin kullanılması saçları yıpratabiliyor. İçten dışa doğru bir güzellik yaklaşımını benimsediğimiz için öncelikle iyi bir beslenmeyi hastalarıma öneriyorum. Katı diyetlerin yapıldığı dönemde saçlar öncelikle etkileniyor. Bunun için düzenli beslenme, fast food ürünlerinden uzak bir beslenme saç sağlığımız için önemli. Özellikle badem, bazı kuruyemişlerin, minerallerin dengeli bir şekilde tüketilmesi önemli. Demir eksikliği, saçımızı önemli ölçüde etkiliyor” dedi.

“Saça zarar veriyor, kesinlikle önermiyoruz”

Kişilerin saç yapısına göre önerilerin şekillendiğini aktaran Doç. Dr. Akbulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı insanların saçları daha ince telli bazı insanların daha kalın telli ya da normal telli olabiliyor buna göre de saç bakım önerilerimiz değişiyor. Saç yıkandıktan sonra saç kreminin sürülmesi, haftada bir belki uygun bir saç maskesinin yapılmasını öneriyorum. Sosyal medyanın gücü çok fazla gerçekten bir taraftan da bilgi kirliliğine, evlerde bir sürü ürünün olmasına yol açabiliyor. Bu önerileri hastalarımızın bu konuda uzman olan, bunun eğitimi almış olan hekimlerden alması çok daha doğru. Sıkı uygulamalar saça zarar veriyor, sıkı topuzlar tıpkı bir diş eğriliği durumunda nasıl ortodontik bir tedaviyle dişi uygunsuz olduğu yerden normal yere nasıl taşıyabiliyorsak saç da gerimle saç çizgisini geriye doğru taşıyabiliyor. Hastalarımız aslında onu seviyor çünkü bir botoks etkisi yapıyor, kaşları kalkmış vaziyette oluyor ama bunun düzenli bir şekilde yapıldığı durumlarda saç çizgisi geriye kaçıyor, saç dökülmesine, saç köklerinin kırılmasına, zayıflamasına yol açıyor. Kesinlikle önermiyoruz, saç çizgisinin geriye kaçması da kozmetik olarak hastalarımızı mutsuz ediyor. Çok sıkı olmayan, daha gevşek bir şekilde tabi ki topuz yapılabilir. Her gün yapılması değil de belli bir rutin içerisinde, örneğin; haftada 2 kez yapılabilir. Havalar çok sıcak olduğu için tabi ki bir bağlama ihtiyacımız oluyor ama özellikle sıkan, bir gerim oluşturan derecede sıkı bağlamayı önermiyoruz. Güneşten de saçımızı korumamız büyük önem taşıyor”

“Kalıcı kelliğe yol açabilmekte”

Sıkı saç modellerinin saça birçok olumsuz etkisi olduğunu belirten ve önerileri alanında uzman isimlerin yapması gerektiğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Betül Kızılkan, “Saçımızı çok sıkı bağlamamalıyız, atkuyruğu ya da sıkı topuzlar, sıkı bandajlar, saçlarımızın incelmesine, saç çizgimizin geriye gitmesine aynı zamanda uzun süreçte tekrar tekrar toplamalar gerçekten saçımızın kalıcı olarak yok olmasına, kalıcı kelliğe yol açabilmekte. Açık şekilde rahatsız olan hastalarıma gevşek bağlamalarını, çok sıkmamalarını öneriyorum. Saçları özellikle arkaya doğru çekiştirdiğimizde zaten en fazla başlayan öndeki kılların incelemesi oluyor. Bu alışkanlık bırakılırsa saçlar geri dönebiliyor ama uzun süreçlerde kılların çıktığı foliküller de hasar gördüğü için o bölgelerde bir daha saç çıkmamaya başlıyor. Genelde ön kısımlarda, incelme, saçların çıkmaması şikayetleriyle hastalar geliyor. Erken döneminde toparlanabiliyor ama uzun süreçte sık tekrarlayan bağlamalar, topuzlar gerçekten de saçın kaybına yol açıyor. Sıkı topuzu hiçbir şekilde önermiyorum. İdeal olarak 2 günde bir saç diplerimize uygun bir şampuanla, daha sonrasında saç uçlarımıza masaj yaparak saç kremi uygulanması ve haftada 1-2 kez saç maskesi kullanılabileceğini öneriyoruz. 2-3 hafta yıkanmamasını sonuçta saçın sağlığı açısından da çok uygun görmüyoruz. En azından haftada 1 kere yıkamayı öneriyoruz. İşinde uzman olmayan kişilerin bu tarz şeyler hakkında yorum yapmasını çok uygun bulmuyorum” şeklinde konuştu.

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