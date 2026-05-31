  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu’dan Gazze'de işgal talimatı! Ateşkes sürecini tamamen baltaladılar Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor” Orta Doğu'da kritik telefon trafiği! İki ülkenin bakanları gizemli müzakereler için devrede Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Okyanusta dehşet gecesi! ABD uçakları o gemiyi füzelerle vurdu Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar Bakan Kurum'dan 854 yıllık çınar paylaşımı! Kanuni’nin otağ kurduğu çınar koruma altında Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti İsrail BM’nin kara listesinde: Kararın dayanağı, belgelenmiş cinsel şiddet bulguları Yunanistan’dan Ege’de yeni hamle: Mavi Vatan’a karşı deniz parkı planı
Sağlık 9 günde bile fark edebiliyor! Şeker azaltılınca vücutta neler değişiyor?
Sağlık

9 günde bile fark edebiliyor! Şeker azaltılınca vücutta neler değişiyor?

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
9 günde bile fark edebiliyor! Şeker azaltılınca vücutta neler değişiyor?

Şeker tüketiminin azaltılması, yalnızca kilo kontrolü için değil insülin direnci ve yağlı karaciğer gibi metabolik sorunlar açısından da önem taşıyor.

Şeker tüketimini azaltmak, vücutta sanılandan çok daha kısa sürede etkisini gösterebiliyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Türkay Güncü, kalori alımı aynı kalsa dahi günlük şeker tüketiminin azaltılmasının metabolik sağlık üzerinde hızlı ve çok olumlu etkiler oluşturduğunu belirtti. Uzm. Dr. Güncü; kalori kısıtlamasından bağımsız olarak şeker kısıtlamasının özellikle insülin direnci ve yağlı karaciğer gibi hastalıklarda kritik bir iyileşme sağladığını belirtti.

 

Sadece 9 günde bile fark edilmeye başlanıyor

Dr. Güncü, “Obez çocuklarda yapılan bir çalışmalarda, sadece 9 gün boyunca kalori kısıtlanmadan şekerin, özellikle fruktozun azaltılmasıyla trigliserid ve açlık insülin düzeylerinde düşüş gözlendi. Bu durum insülin direncinin azalmasına ve glikoz toleransının düzelmesine katkı sağladı” dedi.

 

Bu olumlu değişimlerin kilo kaybı olmadan gerçekleştiğine dikkat çeken Dr. Güncü, şekerin metabolik hastalıklar üzerindeki etkisinin kalori alımından bağımsız olabileceğini belirtti.

 

“İnsülin direnci üzerinde doğrudan etkili”

Şekerin özellikle karaciğerde yağlanmayı artırdığını ifade eden Dr. Güncü, “Fruktoz, karaciğerde yağ sentezini artırarak yağlı karaciğer oluşumuna katkıda bulunur. Aynı zamanda insülin direnci üzerinde de doğrudan etkisi vardır” diye konuştu.

 

Klinik açıdan değerlendirildiğinde şeker kısıtlamasının önemli bir müdahale yöntemi olduğunu belirten Dr. Güncü, “Metabolik hastalıkların yönetiminde sadece kalori kısıtlaması değil, şeker tüketiminin azaltılması da etkili bir yaklaşım olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Tehlikeli sonuçlara yol açabilir! Bu belirtiler tatil dinlemiyor
Tehlikeli sonuçlara yol açabilir! Bu belirtiler tatil dinlemiyor

Sağlık

Tehlikeli sonuçlara yol açabilir! Bu belirtiler tatil dinlemiyor

Pakistanlı doktor İstanbul'u tercih etti! Kalp ameliyatı için 4 bin kilometre yol geldi
Pakistanlı doktor İstanbul'u tercih etti! Kalp ameliyatı için 4 bin kilometre yol geldi

Sağlık

Pakistanlı doktor İstanbul'u tercih etti! Kalp ameliyatı için 4 bin kilometre yol geldi

Aman ihmal etmeyin! Havalar ısındı, çocuklar için risk arttı
Aman ihmal etmeyin! Havalar ısındı, çocuklar için risk arttı

Sağlık

Aman ihmal etmeyin! Havalar ısındı, çocuklar için risk arttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!
Gündem

Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil
Dünya

Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin ülkesindeki iki suç çetesini “terör örgütü” listesine almasına sert tepki gösterd..
Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!
Gündem

Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!

Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı bugünkü yazısında, CHP kurultaylarına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23