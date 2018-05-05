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Yaya Toure gelecek sezon Manchester City'de olmayacak

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, 34 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağını doğruladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:52
Yaya Toure gelecek sezon Manchester City'de olmayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Toure, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

Ligde pazar günü Huddersfield Town ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.

Manchester City'nin son yıllardaki başarısında Fildişi Sahilli futbolcunun büyük katkısının olduğunu belirten Guardiola, Toure'nin Manchester City'e şampiyonluk kazandıran Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini dönemlerinde anahtar futbolcular arasında yer aldığını söyledi.

Katalan teknik adam, Toure'nin 9 Mayıs Çarşamba günü Brighton ile oynayacakları lig maçında son kez Manchester City formasını giyeceğini kaydetti.

2010 yılında Barcelona'dan 24 milyon sterlin bonservisle Manchester ekibine transfer olan Toure, tüm kulvarlarda 315 maçta oynadı ve 82 gol attı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:52
  1. yaya toure
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