Yavuz’un kule montajı çalışmaları sürüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) envanterine kayıtlı olan geminin kule montajı ve bakım çalışmaları yapılıyor.

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Yavuz’un Haydarpaşa Limanı’nda sökülen kulesi Filyos Limanı’na getirildi. Kulenin burada kurulan vinç yardımıyla karaya indirilmesinin ardından çalışmalar hız kazandı.

Vinç yardımıyla hareket ettirilen kulenin montajının tamamlanmasının ardından gemi, bakım işlemleri tamamlanarak göreve çıkmaya hazır hale gelecek. Gelecek günlerde Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj ile test çalışmalarına Karadeniz’de devam edecek.

Yavuz, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos’ta Haydarpaşa Limanı’na yanaşmıştı. Karadeniz’de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih ise Türkali-6 kuyusunda sondajı sürdürüyor.