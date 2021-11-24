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Ekonomi Yavuz’un kule montajı çalışmaları sürüyor
Ekonomi

Yavuz’un kule montajı çalışmaları sürüyor

Karadeniz’de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 7 Ekim’de Filyos Limanı’na ulaşan Yavuz’un kule montajı çalışmaları hızla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:08:00 -
Yavuz’un kule montajı çalışmaları sürüyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) envanterine kayıtlı olan geminin kule montajı ve bakım çalışmaları yapılıyor.

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Yavuz’un Haydarpaşa Limanı’nda sökülen kulesi Filyos Limanı’na getirildi. Kulenin burada kurulan vinç yardımıyla karaya indirilmesinin ardından çalışmalar hız kazandı.

Vinç yardımıyla hareket ettirilen kulenin montajının tamamlanmasının ardından gemi, bakım işlemleri tamamlanarak göreve çıkmaya hazır hale gelecek. Gelecek günlerde Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj ile test çalışmalarına Karadeniz’de devam edecek.

Yavuz, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos’ta Haydarpaşa Limanı’na yanaşmıştı. Karadeniz’de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih ise Türkali-6 kuyusunda sondajı sürdürüyor.

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