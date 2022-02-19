Yavrularımızı emanet ettiğimiz okullar sapık kaynıyor

Lisedeki beden eğitimi öğretmeni hakkında, 15 yaşındaki 8 kız öğrenciye 'cinsel istismar' suçlamasıyla 168 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir okulda bazı kız öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni E.D.'nin kendilerine yönelik cinsel içerikli davranışlarını arkadaşlarına anlattı.

Benzer davranışlarla karşılaştıklarını söyleyerek bir araya gelen 8 öğrenci, ailelerine durumu anlattı.

Ocak ayı başında ailelerin şikayetçi olması üzerine E.D., gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmedi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısı İrfan Nuri Akdeniz’e ifade veren E.D., suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarılan E.D., 10 Ocak'ta 'çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürütün savcı İrfan Nuri Akdeniz, Çocuk İzleme Merkezi'nde psikolog gözetiminde şikayetçi çocukların ifadelerini aldı.

Öğrenciler, yaşadıklarını anlattı

Çocuklardan D.M., ifadesinde E.D.'nin farklı zamanlarda kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Başka öğrenci ise E.D.'nin, odasında kendisine aynı şekilde tacizde bulunduğunu iddia etti.

Diğer öğrenciler de yaşadıklarıyla ilgili detaylı olarak ifade verdi.

Jet hızıyla iddianame

Soruşturma sonunda öğretmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede E.D.'nin tüm dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda üzerine atılı 'cinsel istismar' suçunu işlediği, her ne kadar savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını iddia etse de öğrencilere yönelik davranışlarını cinsel duyularını tatmin için yaptığı belirtildi.

168 yıla kadar hapis talebi

E.D.'nin, suçun zincirleme şekilde, farklı mağdurlara karşı işlenmesi nedeniyle 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Şüphelinin bakım ve gözetim yükümlülüğü olan eğitici olması nedeniyle ilgili artırım maddeleri de uygulanarak 168 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.