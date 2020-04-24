Yavru köpeği öldüren cani kendini böyle savundu
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurup öldüren cani polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.
İstanbul’da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide “kendisini rahatsız ettiği” gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor, yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyordu.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, O.Ö.’nün evine baskın yaptı. Evinde olmadığı anlaşılan O.Ö.’yü arama çalışmaları devam ederken polis ekipleri, bir sokakta O.Ö.’yü görünce hemen gözaltına aldı.
"Bir anlık öfke ile yaptım"
Gözaltındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Köpeği öldüren şüphelinin polisteki ifadesinde köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.