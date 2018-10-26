Yatmadan önce her akşam altın süt için, bakın neler oluyor!

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldir.

Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber.Karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırırsınız. Bu, vücudunuzun daha fazlasını alabileceği anlamına gelir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Daha sağlıklı bir karaciğer: Altın sütü içtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz. Zerdeçal karaciğerin genel sağlığını iyileştirmekte ve vücudunuzda etkili bir şekilde detoks yapabilmektedir.

Beyin eskiye oranla daha zeki: Altın sütün hafızaya faydası vardır. Çünkü zerdeçal hafızanızı güçlendirir ve beyin fonksiyonunu geliştirir.

İshal, kabızlık sindirim sistemi rahatsızlıklarındandır. Altın süt içmeye başlayınca sindirim sisteminde düzelme görebilirsiniz.

Zerdeçal bağışıklık sistemini geliştirir.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Hücreleri yenileme özelliği ile cilt ve saç güzelliğine fayda sağlar.

Yüksek enerji verir.

Tiroid hastalarına iyi gelir.

Baş ağrısı, diş ağrısı gibi ağrıların kesilmesini sağlar.

Mide hastalıklarına fayda sağlar.

ALTIN SÜT NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELER:

3 yemek kaşığı zerdeçal

100-150 ml su

1 çay kaşığı karabiber

Süt

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle su, toz zerdeçal ve karabiberi karıştırın. Daha sonra yaklaşık 8 dakika kadar pişirin. Karışım macun kıvamına geleceği için bir miktar su daha ekleyebilirsiniz. Ocağın altını kapatın. Hazırladığınız bu karışımı 40 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

1 çay kaşığı macunu 1 bardak süt ile karıştırarak tüketmelisiniz. Dilerseniz altın sütünüzü bal ile tatlandırabilirsiniz.