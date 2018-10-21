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Yatırımlarımız, ülkemize olan güvenimizin nişanesidir

Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Renault tarafından Bursa’da kurulacak Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası ile ilgili yatırımlarının Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

21 Ekim 2018 Pazar 10:17
Yatırımlarımız, ülkemize olan güvenimizin nişanesidir

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Renault tarafından Bursa’da kurulacak Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası ile ilgili yatırımlarının Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin bir belgesi olduğunu vurguladı.

70 ülkeye ihracat

Erdem, ayrıca şu açıklamalarda bulundu: “12 yıldır art arda ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv sektörünün 19 yıldır binek otomobil ve ihracat lideri Oyak Renault, 7 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesi ile 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle yüzde 55’lere varan yerlilik oranı ile bu bantlardan çıkan Megane Sedan ve Clio HB modellerini yerli üretim logosuyla gururla tüketicisi ile buluşturuyor. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefiyle çalışırken, inovasyonu ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz.’’

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:17
  1. Bursa
  2. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem
  3. Renault
  4. Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası
  5. Türk otomotiv sektörü

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