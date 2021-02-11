Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin

"Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Gram altında son dakika gelişmeleri neler?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. 416 liraya kadar gerileyen gram altının ne zaman yükseleceğine yanıt veren uzmanlar, 200 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda gram altının 440 ve 450 TL seviyelerine geleceğini belirtti. 416 liraya kadar gerileyen gram altın için uzmanlar, bunun iyi bir alım fırsatı olacağının da altını çizdi. İşte 11 Şubat güncel altın fiyatları...

Gram altın için alım fırsatı mı?

417 liraya kadar gerileyen gram altın için uzmanlar, bunun iyi bir alım fırsatı olacağını belirtiyor. Orta vadede altının yükselişe geçeceğini belirten uzmanlarda, ABD'de teşvik paketinin onaylanması da ons altın fiyatlarını yukarı yönde destekleyeceğinden buna paralel olarak da gram altının orta vadede 485 lirayı göreceği görüşü hakim.

Naci Ağbal'dan faiz açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

Altın yükselir mi?

Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Altın ne zaman yükselişe geçecek?

Peki, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları yükselir mi? ABD Başkanı Biden yönetiminin Korona virüsü teşvik paketini onaylaması halinde ise altın yatırımlarının değer kazanması bekleniyor. Korona virüsü mutasyonunun yayılmasının panikle beraber klasik yatırım araçlarına olan ilgiyi artırması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda korona virüsü mutasyonu ile ilgili gelişmeler de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı açısından önem kazanacak.