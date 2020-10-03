Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049716
|2,77
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069876
|2,32
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091801
|2,24
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038922
|2,19
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,05147
|2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018671
|1,47
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016561
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040647
|4,94
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,062246
|4,04
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,120819
|3,21
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037562
|3,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069854
|3,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,167019
|3,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,117082
|3,68
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,092836
|3,63
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019363
|3,03
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019283
|3,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030380
|3,05
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021093
|3,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033675
|2,60
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047898
|2,54
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033329
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050694
|3,15
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050371
|2,88
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052480
|2,85
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052224
|2,77
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046342
|2,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022641
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070464
|0,22
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026521
|0,22
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023911
|0,21
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065539
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018879
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)