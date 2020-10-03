Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587381
|2,28
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,062756
|2,16
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,071672
|2,11
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,036756
|2,10
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233117
|1,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,034302
|6,05
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,516650
|3,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043298
|2,77
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,030143
|2,73
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041297
|2,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,077309
|6,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|124,189692
|6,01
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,284090
|5,24
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,315974
|5,01
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,111317
|4,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,893903
|8,17
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,828109
|7,48
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035210
|4,35
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009233
|2,97
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,320217
|2,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,055601
|3,70
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,074526
|2,94
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062279
|2,68
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,280561
|2,59
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,914817
|2,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,584376
|8,42
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,937793
|3,96
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,303995
|3,80
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,950016
|2,85
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,011425
|2,54
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,611993
|0,27
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,011192
|0,22
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,144834
|0,21
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,308879
|0,20
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059655
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008796
|-3,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,040320
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)