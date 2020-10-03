Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,12 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 0,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008796 -3,12 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040320 -0,08 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018879 -0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)