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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:07:05 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,42 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,584376 8,42
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,893903 8,17
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,828109 7,48
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077309 6,15
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034302 6,05
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 124,189692 6,01
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,284090 5,24
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,315974 5,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111317 4,79
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095482 4,42
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040647 4,94
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062246 4,04
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,167019 3,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,117082 3,68
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092836 3,63
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,120819 3,21
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037562 3,20
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069854 3,19
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,090160 3,19
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050694 3,15


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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