  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:12:50 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 20,50 16,88 21,45
Akiş GMYO 3,34 2,85 17,19
Borusan Mannesmann 15,95 13,79 15,66
Gübre Fabrik. 32,60 28,56 14,15
Çelebi 77,75 68,85 12,93
Brisa 12,84 11,50 11,65
Alarko GMYO 17,87 16,17 10,51
Aksa Enerji 6,42 5,81 10,50
Çimsa 13,65 12,41 9,99
Pınar Süt 21,38 19,58 9,19
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pınar Et Ve Un 25,38 26,14 -2,91
Zorlu Enerji 2,58 2,64 -2,27
Tekfen Holding 14,87 15,20 -2,17
Vakıflar Bankası 4,10 4,18 -1,91
Hektaş 12,38 12,62 -1,90
T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79
T. Halk Bankası 5,07 5,16 -1,74
Torunlar GMYO 3,59 3,65 -1,64
Gözde Girişim 5,66 5,75 -1,57
Ford Otosan 85,85 87,20 -1,55
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 19.212.936.094
Aselsan 10.081.209.155
Garanti Bankası 9.236.432.800
Türk Hava Yolları 5.241.576.354
Kardemir (D) 4.010.044.821
Türkiye Sigorta 2.642.765.910
Odaş Elektrik 2.603.865.379
Petkim 2.571.860.697
Akbank 2.481.063.312
Vakıflar Bankası 1.524.741.395

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Dikkat! Altın için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın için bomba iddia

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar

Türkiye ile masaya oturan Yunanistan'ın AB zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağının Türkiye-AB ilişkilerine ayrılan bölümünü bloke ett..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay