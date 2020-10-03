Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|20,50
|16,88
|21,45
|Akiş GMYO
|3,34
|2,85
|17,19
|Borusan Mannesmann
|15,95
|13,79
|15,66
|Gübre Fabrik.
|32,60
|28,56
|14,15
|Çelebi
|77,75
|68,85
|12,93
|Brisa
|12,84
|11,50
|11,65
|Alarko GMYO
|17,87
|16,17
|10,51
|Aksa Enerji
|6,42
|5,81
|10,50
|Çimsa
|13,65
|12,41
|9,99
|Pınar Süt
|21,38
|19,58
|9,19
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pınar Et Ve Un
|25,38
|26,14
|-2,91
|Zorlu Enerji
|2,58
|2,64
|-2,27
|Tekfen Holding
|14,87
|15,20
|-2,17
|Vakıflar Bankası
|4,10
|4,18
|-1,91
|Hektaş
|12,38
|12,62
|-1,90
|T.S.K.B.
|1,10
|1,12
|-1,79
|T. Halk Bankası
|5,07
|5,16
|-1,74
|Torunlar GMYO
|3,59
|3,65
|-1,64
|Gözde Girişim
|5,66
|5,75
|-1,57
|Ford Otosan
|85,85
|87,20
|-1,55
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|19.212.936.094
|Aselsan
|10.081.209.155
|Garanti Bankası
|9.236.432.800
|Türk Hava Yolları
|5.241.576.354
|Kardemir (D)
|4.010.044.821
|Türkiye Sigorta
|2.642.765.910
|Odaş Elektrik
|2.603.865.379
|Petkim
|2.571.860.697
|Akbank
|2.481.063.312
|Vakıflar Bankası
|1.524.741.395
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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