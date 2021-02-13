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Ekonomi Yatırım süreçleri kolaylaşacak gaz daha fazla ilçeye ulaşacak
Ekonomi

Yatırım süreçleri kolaylaşacak gaz daha fazla ilçeye ulaşacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım yatırımını ve ilçelere doğal gaz ulaştırma sürecini kolaylaştırmak amacıyla ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriterini kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:11:00 -
Yatırım süreçleri kolaylaşacak gaz daha fazla ilçeye ulaşacak

EPDK kararıyla lisans kapsamı içindeki ilçelerin de nüfus kriterini sağlaması halinde yatırım programına alınabilmesi sağlandı ve yeni dönemde ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriteri kaldırıldı. Ayrıca, şehir besleme hatlarının yapım prosedürü kolaylaştırıldı. Daha önce şehir besleme hattı yatırımları Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından münhasıran veya BOTAŞ ile ilgili dağıtım şirketi tarafından müştereken yapılırken, Cumhurbaşkanı Kararı’nda bu yatırımların ya BOTAŞ ya da ilgili dağıtım şirketi tarafından münhasıran gerçekleştirilmesi hükmü getirildi. Böylece, “müşterek yapım uygulaması” yürürlükten kaldırılarak yatırımların daha da hızlandırılması sağlandı. EPDK aldığı son kararla şehir besleme hattı yatırımlarının kim tarafından yapılacağına ilişkin mesafe kriterini 5 kilometre olarak belirledi. 5 kilometre üzerindeki ilçelerde BOTAŞ, 5 kilometre ve altındaki ilçelerde ise dağıtım şirketleri şehir besleme hattı yatırımını yapacak. Aynı zamanda nüfus verilerinin temin edilmesine ilişkin prosedür değiştirilerek yatırım süreçlerinde zaman kaybının önüne geçildi.

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