  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:37:43 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0330122872
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,12725516
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,131899
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8168599
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1270619
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,28341717
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,2113112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti
Siyaset

S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti

Daha önce S-400’ler konusunda ABD’nin yanında yer alan CHP’li Ünal Çeviköz, yaptırım kararının ardından halkın tek ses olduğunu görünce geri..
Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi
Dünya

Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Rusya, Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ı kendi “barış güçlerinin” bölgesi olarak gösteren bir harita yayınlandı. Söz konusu yayın, gelen tepki..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay