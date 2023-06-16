Yastığa başını koyar koymaz uykuya dalan kişilerin sırrı: sadık içinde saklanan tarif! İncelenip sunuldu

Deneyeceğiniz yöntem nefes alma yönteminiz ile ilgili

Nefes alma biçiminizde gerçekleştireceğiniz değişiklikle birlikte beyinde kalp atışlarının düşmesine yol açarak çok kısa bir süre içerisinde uykuya dalmanıza yardımcı olmaktadır. İlk denemeniz ile birlikte kendi etkisini ortaya koyan bir yöntem olarak kendisini gösteren bir yol olsa da asırlar boyunca Asya’da uygulanan bir yöntemi ifade etmektedir.

Batı’da her ne kadar yaygınlık kazanamamış bir yöntem olsa da uygulanan bu yöntemin en önemli korunucuları arasında Dr. Andrew Weil isimli bir Harvard üniversitesi analisti de yer almaktadır. Araştırmacının yaptığı araştırmalara göre stres sahibi ya da gergin kişilerin cidden düşük oranda nefes aldıklarını ve bu kişilerin fark etmedikleri anlarda nefeslerinin kesildiklerini ifade etmektedir

Anında uykuya dalmanıza yardımcı olacak olan uygulamanın gerçekleştirmesine göz atacak olursak yapılacak olan ilk işlem nefesimizin tamamen boşaltılması gerekmektedir. Dört saniyelik sürelerle sessizce burnunuzla nefes almamız gerekmektedir. Sonrasında alınan nefesi yedi saniye tutmanın ardından sekiz saniye sayarak nefesi vermeliyiz. Uygulanacak olan işlem bu kadar kolay olmaktadır. gerçekleştirdiğimiz bu işlem üç kez tekrarlanmaktadır.

Dört saniyelik bekleyişler beynimizin daha çok oksijen almasına güçler. Nefesin bekletilmesi oksijenin vücuda girişi sağlanmaktadır. Böylelikle de kan akışı etkilenmektedir. Nefesin verilmesi süreci ise akciğerlerin kendi bünyesindeki karbondioksitin dışarı atılmasını sağlamaktadır.

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Uyku öncesinde söz konusu nefes alma tekniğini uygulamak kalp atış sistemini ciddi ölçüde düşürmektedir. Böylelikle de kan dolaşımı içerisinde bulunan oksijende de artış görülmesi sağlanıyor. Andrew Weil ise kişilerin söz konusu nefes alma tekniğini her gün iki kez tekrar etmesi gerektiğini savunmaktadır.