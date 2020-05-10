Yaşlılar parkta

Van’da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırılırken, saat 15.00’e kadar uygulama sürecek. Sabah saatlerinde dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarıyla çıkmanın keyfini çıkardı. Alınan tedbirler kapsamında eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan vatandaşlar İHA muhabirine duygularını anlattı. 45 günden sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, “Devletimizin aldığı tedbirlere uyuyoruz. Sağlığımız için evde kalmamızı istiyorlar. Bugün 4 saatlik bir iznimiz var, parka çıktık hava alıp eve geri döneceğiz. Devletimize teşekkür ediyoruz. Kısa sürede bu hastalıktan inşallah kurtuluruz” dediler.

Eşi için çiçek toplamaya çıkan 73 yaşındaki Yakup Kaval isimli vatandaş, “Bugün verilen izinle dışarı çıktım bende. Eşim rahatsız ona çiçek topladım. Yaklaşık 3 aydır evden dışarı çıkmıyorum. Sağlığımız için evde kalmamız da bizim için daha iyi. Camiye gittim kapılar kapalıydı. Parkta hava aldıktan sonra eşime topladığım çiçekleri götüreceğim” dedi.

Parka yürüyüşe çıkan eşler de, “45 gündür evdeyiz. Devletimiz sağlığımız için kararlar almış bu kararlara uyuyoruz, uymaya devam edeceğiz. Bugün 4 saatlik bir dışarı çıkma hakkı verildi, sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yapıp hava alıyoruz” İfadelerini kullandılar.