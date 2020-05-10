  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaşlı kardeşler salıncakta çocuklar gibi eğlendi

Dünyada pandemi ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkemizde 21 Mart tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 4 saat esneklik getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:39:32 -
Yaşlı kardeşler salıncakta çocuklar gibi eğlendi

Dünyada pandemi ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkemizde 21 Mart tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 4 saat esneklik getirildi. Kahramanmaraş’ta 50 gün sonra dışarı çıkan 65 yaş üstü iki kardeş, salıncakta çocuklar gibi eğlendi.


Bilim Kurulu’nun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı yayınladığı yeni genelgeyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması için bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında esneklik getirmişti.


Yapılan uygulamayla sokağa çıkma fırsatı elde eden Kahramanmaraşlı iki kardeş, 50 gün sonra çıktıkları evleri önünde salıncak kurarak çocuklar gibi eğlendiler.


Onikişubat ilçesi Kayberli Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesine salıncak kuran Hacı Yenice (67) ve Mustafa Yenice (65), bol bol yürüyüş yaptı.


Ülkemizde alınan kararlara harfiyen uyduklarını söyleyen Hacı Yenice ve Mustafa Yenice, hayatın eve sığdığını ifade ederek, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı