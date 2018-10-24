Yaşayacağınız 3 dönemi iyi bilmelisiniz



Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde gebeliğinizi hafta hafta planlayabilirsiniz. Her gün, sağlıklı gebelik hakkında daha fazla sorunuz olabilir. Ne yemelisiniz? Egzersiz yapabilir misiniz? Hangi doğum öncesi testleri düşünmelisiniz?..



Eğer ikiz ya da çoklu bebek bekliyorsanız hafta hafta gebeliğiniz konusunda daha fazla sorunuz olacaktır. Kaç kilo almalısınız? Erken doğumu nasıl önlersiniz? Yatak istirahatine ihtiyacınız olur mu?..

Sorularınız ne olursa olsun gebeliğinizi hafta hafta anlamanız, gebeliğiniz boyunca iyi kararlar almanıza yardımcı olur. Beslenmede yapılacaklarla yapılmayacakları ve sağlıklı gebeliğin, egzersizden bel ağrısına kadar diğer temel esaslarını öğrenin. Hafta hafta gebeliğiniz konusunda ne kadar çok şey bilirseniz, gebeliğiniz daha rahat ve huzurlu geçecektir.

1. Üç Aylık Dönem (Birinci Trimester)

Gebeliğin ilk aylarında (birinci trimester, yani ilk üç aylık dönemde) hem siz, hem de bebeğiniz için hızlı değişimlerle geçecektir.

Bu fizikî değişimler arasında göğüs hassasiyeti, bitkinlik ve bulantı yer alabilir. Duygularınız heyecandan anksiyeteye kadar değişiklik gösterebilir. Bebeğiniz için bu dönem hızlı büyüme ve gelişme zamanıdır. Bebeğinizin beyni, omuriliği ve diğer organları oluşmaya, kalbi atmaya başlar. Bebeğinizin el ve ayak parmakları da şekillenmeye başlar.

Eğer ilk trimesterdeyseniz doktorunuzdan doğum öncesi bakıma başlamak için bir randevu alın. İlk trimesterde ve sonrasında neler bekleyebileceğinizi öğrenirsiniz. Öğrendikleriniz kendinize ve bebeğinize en iyi bakımı sağlamanıza yardımcı olabilir.

2. Üç Aylık dönem (İkinci Trimester)

Gebeliğin ikinci trimesteri sırasında (dördüncü aydan altıncı aya kadar) kendinizi ilk başta hissettiğinizden daha iyi hissedebilirsiniz. Şimdi hamileliğin en hoş vaktidir!

Bu dönem boyunca bebeğiniz daha gerçek görünmeye başlar. Sizde de göğüsler ve karın büyüyecektir. Bebeğiniz için bu dönemdeki tekme atabilmesi, yüz ifadeleri yapabilme ve duyabilmeye işaret eder. Yani o, artık sizinle haberleşmeye başlamıştır. Sesinizi duyar, ruh halinizi birebir takibeder. Üzülür, sevinir.. 20. haftayla birlikle, gebeliğinizin yarısını tamamlamış olursunuz ve bebeğinizin kilosu yaklaşık 255 gram olabilir.

Düzenli hekim kontrolü hala önemlidir. Aptalca ve önemsiz görünse bile aklınızdakileri hekiminize söyleyin.

3. Üç Aylık dönem (Üçüncü Trimester)

Gebeliğin son birkaç ayı (üçüncü trimester) fizikî ve hissî açıdan zorlayıcı olabilir. Sırt ağrıları, ayak bileğinde şişme ve artan anksiyete sizi üzebilir. Dirençli olmalısınız.

Bebeğiniz muhtemelen gözlerini açmıştır. Hızlı büyümesi sizin ondaki hareketleri daha belirgin hissetmenize sebep olur. Zaten 37. haftanın sonu bebeğin gelişiminin tamamlandığı hafta kabul edilir.