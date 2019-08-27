Yaşantılar DNA'yı nasıl etkiler? Çocukluk dönemi ve gelecek nesil...

Kişilik; çocukluk çağında yaşanan ve kazanılan davranış biçimleriyle, 0-7 yaş arasında şekillenir. Bu kadar hassas bir dönemin, "çocuktur anlamaz" laflarıyla geçiştirildiği bir toplumda yaşıyoruz. Halbuki çocuk gelişmemiş olsa da beyin her olayı kaydediyor ve duygularıda hapsediyor.

Bu durum kanser, hipertansiyon, depresyon, kişilik bozukluğu, obezite, diyabet ve hatta kalp krizine kadar birçok hastalığı tetikliyor. Geçtiğimiz günlerde, bilim dergisinde yayınlanan bir araştırma, olumsuz çocukluk yaşantılarının etkilerinin genetik mekanizmalar ile sonraki kuşaklara da aktarıldığına işaret ediyor. Yani olumsuz bir süreç, dna yoluyla bir sonraki nesile aktarılmış oluyor.

Dünya Sağlık Örgütünce çocukluk döneminde olumsuz yaşantıya maruz kalındığında sonraki yıllarda kişinin tıbbi ve psikolojik iyilik hali üzerine ciddi olumsuz etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Çocukların yaşamış olduğu fiziksel, psikolojik ve duygusal olumsuzluklar, ciddi derecede hasar bırakan durumlardır. Aynı şekilde ebeveynlerin boşanması, boşanma sürecinde tarafların o andan itibaren söylediği her söz ve davranış çocukta bir iz bırakır. Çünkü istemediği bir olay üzerine farklı duygu ve durumlar gelişir. Bu daha fazla hassaslaşmasını, keskin şekilde yaşanan her olayı aklında tutmasını sağlayacaktır.