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Yaşampark’ta kadınlara özel sabah sporu büyük katılımla sürüyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Yaşam Park da kadınlara özel olarak haftanın iki günü düzenlediği sabah sporu, büyük katılımla devam ediyor.

19 Mart 2019 Salı 11:57
Yaşampark’ta kadınlara özel sabah sporu büyük katılımla sürüyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Yaşam Park da kadınlara özel olarak haftanın iki günü düzenlediği sabah sporu, büyük katılımla devam ediyor.


İlçe Belediyesinin haftanın salı ve perşembe günleri Filyos Çayı kenarındaki Yaşam Park da kadınlara özel olarak düzenlediği sabah sporunun dördüncüsü yapıldı. Kadınları günlük yaşamın stresinden arındırıp daha hareketli kılmak böylece beden ve ruh sağlıklarının korunmasına katkı sunmak için yapılan çalışmaya genç-yaşlı 50’ye yakın kadın katıldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Nilgün Çelik nezaretindeki sabah sporları oldukça neşeli geçerken, zaman zaman Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da çalışmaları takip etti.


"Hastaların çaresi spor" diyen sabah sporlarını hoca olarak yürüten Beden Eğitimi Öğretmeni Nilgün Çelik, Çaycuma Belediyesi adına bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, “Amacımız, Çaycumalı kadınları hareketli hale getirmek, günlük yaşamın stresinden uzaklaştırmak, kendilerinin özel olduklarını hissettirmektir. Ne zamandır hanımların istediği bir şeydi. Haftada iki gün sabahları toplanıyoruz. Bu organizasyon hanımlar istediği sürece devam edecek. Çalışmalarımız güzel bir katılımla devam ediyor. İnşallah bu sayı daha da artar. Yeter ki imkânı olan herkes gelsin. Hastalıkların, ağrıların, yaşamdaki olumsuzlukların bütün çaresi spor diyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:57
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