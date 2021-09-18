Yasak Elma oyuncusundan rezalet! Büyük tepki çekti
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve her sezonu binbir rezillikle dolu olan Yasak Elma dizisinin oyuncularından Şafak Pekdemir, gayrimeşru ilişki yaşadığı evli bir adamla kameralara yakalanınca küfürler savurdu. Yanındaki adam ise muhabirlere saldırdı.
Yayınladığı ahlaksız dizilerle nam salan Yahudi medya patronu Rupert Murdoch sahibi olduğu FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin oyuncularından Şafak Pekdemir skandal bir olaya karıştı.
2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan geçtiğimiz sene ayrıldığı Yasak Elma dizisinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, İstanbul'da Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile ahlaksız görüntülerle yakalandı.
Alkolün dozunu kaçıran Şafak Pekdemir'in yanındaki adamla, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti.
Olaylı gecede, alkollü olduğu görülen Şafak Pekdemir'in arkadaşı, bir muhabire kafa atıp, tekme ile saldırdı.
Arabaya binerek olay çıkaran arkadaşının arkasından giden Şafak Pekdemir bir süre sonra olay yerine geri döndü.